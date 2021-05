Il n’aura suffi que d’un match et de quelques minutes pour que l’Olympique Lyonnais passe de la lumière au désespoir. Une déconvenue qui a confirmé le départ de Rudi Garcia, une éviction attendue depuis déjà plusieurs mois par les observateurs. Cette place vacante laisse place aux spéculations mais aussi et surtout aux frictions au sein du club rhodanien. Qui pour le remplacer et redorer le blason lyonnais ?

Dans la tourmente depuis le départ de Bruno Génésio, l’Olympique Lyonnais a du mal à trouver un coach de sa stature. La tentative Sylvinho a été un premier échec. Rudi Garcia est un pompier de service plutôt efficace mais loin d’être brillant. Malgré d’excellents résultats en Ligue des Champions lors du final 8, le technicien français n’a pas convaincu et la non-qualification en Ligue des Champions est l’échec de trop. Les supporters ne sont pas derrière leur coach, le jeu proposé n’est pas attrayant, aucun joueur n’affiche une réelle progression et les objectifs du club ne sont pas remplis. Orphelin de joutes européennes, l’OL est au pied du podium. Un échec pour le trio Jean-Michel Aulas – Juninho – Rudi Garcia. En fin de contrat en juin 2021, le sort de l’actuel coach lyonnais est acté : la porte de sortie. Avec un tel effectif, l’Olympique Lyonnais peut rêver grand ou installer, dans la durée, une philosophie de beau jeu qui permettra de faire progresser les jeunes du centre de formation. Un atout unique côté lyonnais pourtant trop négliger ces dernières années.

Qui sont les candidats au poste ?

Dans cette liste non-exhaustive sont présents des coachs plus ou moins connus du football français libres en fin de saison et adeptes du beau jeu. Le premier critère ravira Jean-Michel Aulas, le second Juninho et les supporters Lyonnais.

Actuellement sans contrat suite à son départ du Stade Rennais, Julien Stéphan a le profil parfait pour taper dans l’œil de Jean-Michel Aulas. Le technicien a enchaîné les superbes performances avec Rennes en remportant notamment la Coupe de France ou en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Des épopées européennes qui ont fait vibrer les supporters rennais. Un pur bonheur après tant d’année de monotonie en Bretagne. Le Français serait le chouchou de Jean-Michel Aulas.

Limogé par Nîmes après une période de crise, Bernard Blaquart est un nom qui peut paraître atypique et bien loin des standards lyonnais. Néanmoins, l’expérimenté technicien s’est toujours appuyé sur un jeu attrayant tourné vers l’attaque. Il a permis au Nîmes Olympiques de retrouver la Ligue 1 après plusieurs années de disette. Corde supplémentaire à son arc, Bernard Blaquart est un excellent formateur.

Énorme respect pour Bernard Blaquart. Que ça soit son travail à la formation à Tours, puis à Nîmes et en suite avec les pros à Nîmes. Une preuve que les entraîneurs français ne sont pas tous mauvais, mais ils sont parfois meilleurs quand ils ne sortent pas du moule. pic.twitter.com/x5nodCZCh3 — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) May 18, 2020

Bien connu des suiveurs du football français, Olivier Dall’Oglio semble être une piste plausible. En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur de Brest est un excellent tacticien. Adepte du beau jeu, il le démontre année après année malgré les faibles effectifs à sa disposition. Formateur, il a permis à plusieurs de ses joueurs de se dévoiler dans l’élite. Une vraie progression qui se voit au sein des différents groupes qu’il a pu entraîner.

Olivier Dall'Oglio : "Il faut s'inspirer d'excellents coachs qui travaillent bien : c'est Guardiola, c'est Klopp mais aussi des équipes moins importantes comme Sassuolo." pic.twitter.com/iMw1H4Us0s — melt 🇫🇷 (@meltcen_) February 11, 2021

Evoqué dans le tweet cité précédemment, Roberto De Zerbi est un coach qui sait faire parler de lui. En fin de contrat cet été, le technicien italien fait rayonner Sassuolo, une équipe pourtant méconnue du grand public. A ses côtés ses joueurs s’épanouissent, s’éclatent et progressent comme a pu le signifier dernièrement Maxime Lopez. Un jeu plaisant qui ravit les supporters du club. Avec un peu plus de régularité, Sassuolo aurait même pu accrocher une place européenne. Une véritable opportunité à tenter pour l’Olympique Lyonnais. Priorité de Juninho mais moins apprécié par Jean-Michel Aulas, le voir débarqué à Lyon serait une véritable surprise désormais. Son nom est d’ailleurs évoqué du côté du Shakhtar Donestk.

Libre de tout contrat depuis son départ du Bayer Leverkusen, Peter Bosz pourrait être une piste pour l’OL. Courtisé par Nice, le technicien a réalisé du bon travail en Allemagne avant de craquer. Habitué de la Bundesliga et de l’Eredivisie, Peter Bosz est un entraîneur offensif voire même très offensif. Une philosophie de jeu qui pourrait être un élément clé pour les dirigeants rhodaniens. Bon formateur, le Néerlandais a notamment révélé Kai Havertz aux yeux de tous.

Tout aussi libre que Peter Bosz ou Julien Stéphan, Lucien Favre a quelques lignes supplémentaires à son CV. Ancien entraîneur de Nice ou du Borussia Dortmund, ses qualités d’entraîneurs ne sont plus à démontrer. Ayant déjà réussi en Ligue 1, son historique pourrait faire la différence. Il associe le beau jeu et le côté formateur. Deux qualités requises pour faire partie de cette liste d’excellents coachs. Son nom est néanmoins évoqué du côté de l’Arabie Saoudite et sa capacité à diriger un groupe sur le long terme est encore à évaluer.

Aulas qui va prendre Lucien Favre qui est Suisse pic.twitter.com/TUjd0DylZ1 — ELKYLLER (@K8tail) April 9, 2021

Dans la tendance lors de la prise de fonction de Sylvinho ou de Rudi Garcia, Marcelo Gallardo a souvent été pressenti à l’OL. A l’époque, le technicien de River Plate souhaitait poursuivre et clore son aventure en Argentine, là où il a tout gagné. En fin de contrat en décembre 2021, le temps semble venu. L’Argentin a toujours affirmé vouloir entraîner en Europe et Juninho pourrait faire la différence dans ce dossier. Seul petit problème, il veut poursuivre avec son club jusqu’en fin de saison soit jusqu’en hiver. Un délai compliqué à gérer pour la direction lyonnaise.

Le nom de Christophe Galtier est évoqué à toutes les sauces ces dernières semaines. Annoncé à Marseille, à Lyon puis à Nice, le coach lillois attise les convoitises. En fin de contrat en 2022, « Galette » semble être le choix idéal. Expérimenté en Ligue 1, le technicien français a démontré ses qualités d’adaptations à la suite des différents marchés mouvements à Lille. Grand formateur, Christophe Galtier a révélé de nombreux joueurs au top niveau et sait ressortir le meilleur de ses joueurs. L’entraîneur lillois n’est pas forcément un adepte du beau jeu mais sait adapter son style à son effectif, à son adversaire et aux difficultés du moment. Des atouts plus qu’intéressants d’autant plus qu’il vient d’être sacré Champion de France avec le LOSC. Néanmoins, son nom est de plus en plus pressenti du côté de l’OGC Nice.

Malgré cette longue liste, les supporters lyonnais ne sont pas à l’abri d’une nouvelle surprise. Juninho est coutumier du fait et pourrait sortir un nouvel inconnu de son chapeau. Une seule chose est sûre, les prochaines semaines seront mouvementées à Lyon.