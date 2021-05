Troisième de Ligue 1 après son match nul sur la pelouse de Lens lors de la dernière journée du championnat (0-0), l’AS Monaco doit disputer les barrages de la Champions League cet Été. D’après les bookmakers majeurs, que l’on retrouve sur le site de pronostics Wincomparator.com, l’ASM devrait toutefois se qualifier d’office grâce à Manchester United.

Qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur deuxième place en Premier League, les Red Devils peuvent effectivement offrir la qualification directe à Monaco en cas de succès en finale de Ligue Europa ce mercredi face à Villarreal. Egalement qualificatif pour la prochaine UEFA Champions League, le succès potentiel de Manchester United en C3 offrirait effectivement un billet au troisième du pays le mieux classé derrière les cadors à l’indice UEFA, en l’occurrence la France et l’AS Monaco. Un scénario que les bookmakers en ligne s’imaginent très bien se dérouler, puisque la victoire de Pogba et consorts est offerte à la cote de 1.83 à l’heure où l’on écrit ces lignes, soit 55% de probabilités. Quand on sait que le succès de Villarreal est lui proposé à la cote de 4.80, soit 21% de probabilités seulement, on se dit que voir les hommes de Kovac face aux plus belles équipes d’Europe reste donc une très grande possibilité au mois de Septembre. Lille et le PSG, champion et deuxième de Ligue 1, sont eux directement qualifiés.