Gareth Southgate a dévoilé sa liste de sélectionnés pour l’Euro 2020 qui se débute le 11 juin prochain pour finir 1 mois plus tard, le 11 juillet. Une liste très élargie de 33 joueurs que le technicien anglais réduira après les finales de compétitions européennes.

Le manager anglais a gagné du temps en décidant de nommer une équipe provisoire surdimensionnée, avant de la réduire à 26 mardi prochain. Cela signifie aussi qu’un grand nombre de joueurs devront attendre avec impatience avant que Southgate ne fasse son choix définitif.

🔴 OFFICIEL ! La liste préliminaire de l'Angleterre pour l'Euro. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Cette liste passera de 33 à 26 joueurs le 1er juin. pic.twitter.com/NMEebV5CzC — Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2021

Après avoir été laissé sur la touche à Manchester United, Jesse Lingard fait son grand retour en sélection. Considéré comme un rival de Phil Foden et Mason Mount, Jack Grealish a finalement été inclus. Saka a été récompensé pour sa progression continue à Arsenal. La décision d’établir une longue liste est due à l’implication de trois équipes anglaises dans des finales européennes cette semaine, avec 11 joueurs en action pour Chelsea, Manchester City et Manchester United ce qui force Gareth Southgate a prendre ses précautions et à réfléchir encore quelques jours sur les différentes options qu’il peut avoir à sa disposition.