Le jeune portier formé au club a signé un nouveau contrat dont la durée n’a pas été révélée.

Etienne Green, 20 ans, révélation stéphanoise de la saison au poste de gardien de but et appelé en équipe de France Espoirs pour remplacer Alban Lafont qui dispute les barrages L1/L2 avec le FC Nantes, a signé un nouveau contrat avec son club formateur. Claude Puel l’a intronisé N.1 dans les buts et s’est réjoui de cette prolongation. « Cette prolongation de contrat récompense son investissement à l’entraînement et sa force de caractère. Il n’était jamais le premier dans les catégories de jeunes. C’était également un garçon réservé et bien éduqué, mais il fallait l’aider à révéler sa personnalité. Il a su se désinhiber et afficher de très belles aptitudes en gardant la simplicité, la sobriété et l’efficacité qui le caractérisaient avant qu’il ne soit sur le devant de la scène », a écrit le technicien des Verts sur le site officiel du club.