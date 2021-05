Il n’aura suffi que d’un match et de quelques minutes pour que l’Olympique Lyonnais passe de la lumière au désespoir. Une déconvenue qui a confirmé le départ de Rudi Garcia, une éviction attendue depuis déjà plusieurs mois par les observateurs. Cette place vacante laisse place aux spéculations mais aussi et surtout aux frictions au sein du club rhodanien.

Dépendant des résultats de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais a pu être, pendant quelques instants, qualifié en Ligue des Champions. Supérieurs à l’OGC Nice, les Gones ont craqué face aux Aiglons en seconde période et n’ont pas pu profité de la contre performance monégasque. Une non qualification tragique au vu du scénario qui a scellé encore un peu plus l’avenir de Rudi Garcia qui se dessine désormais loin, très loin du Groupama Stadium. Le technicien français quitte l’OL et laisse vacante une place très convoitée.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train concernant le futur coach de l’Olympique Lyonnais avec de nombreuses pistes, certaines francofrançaises, d’autres plus exotiques. Un choix qui fait débat et enflamme les esprits près du Rhône. Jean-Michel Aulas et Juninho sont en conflit.

Les avis divergent entre les deux fortes têtes de l’Olympique Lyonnais. Selon Romain Molina, Juninho avait avancé sur différentes pistes et notamment sur Roberto De Zerbi, technicien de Sassuolo. Adepte du beau jeu, l’Italien était une opportunité séduisante à moindre coût. Une arrivée potentielle que Jean-Michel Aulas rejette. Il veut que le prochain coach parle français. Une situation qui agace le Brésilien qui se concentre plutôt sur le jeu et l’expérience d’un coach plutôt qu’à ses capacités linguistiques. Le propriétaire de l’OL privilégierait des noms bien connus dans l’Hexagone tels que Patrick Vieira, Julien Stéphan ou Christophe Galtier. Néanmoins, selon les dernières informations qui circulent, l’entraîneur du LOSC, Champion de France en titre, devrait s’engager très prochainement avec l’OGC Nice.