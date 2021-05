Quatrième du championnat après sa défaite 3 buts à 2 hier soir face à l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais ne participera pas à la prochaine Ligue des champions.

Avant de partir, Rudi Garcia a adressé un message d’adieu : « Comme j’en ai parlé hier soir en conférence de presse d’après-match, mon parcours à la tête de l’OL est terminé. Je tiens avant tout à remercier mon président Jean-Michel Aulas avec lequel j’ai eu une relation professionnelle et humaine exceptionnelle, et Vincent Ponsot pour sa grande compétence et son implication totale pour le club. Je tiens bien évidemment à remercier tous mes joueurs, de mon capitaine Memphis Depay au plus jeune Rayan Cherki, ainsi que tout mon staff pour le travail accompli et les émotions positives vécues ensemble. Je suis certain que ce groupe jeune a encore une marge de croissance importante et je souhaite sincèrement le meilleur pour la suite à l’Olympique Lyonnais. Rudi Garcia. » A noter qu’il n’a eu aucun mot pour Juninho avec lequel les relations étaient particulièrement tendues.