Le Paris Saint-Germain cherche toujours à renforcer son milieu de terrain. Justement les dirigeants du club de la capitale veulent tenter leur chance dans le dossier Paul Pogba et ils seraient déjà passer à l’action.

Selon les informations du ‘Manchester Evening News,’ le champion du monde français a reçu une offre de contrat émanant tout droit de la capitale française pour une arrivée lors de la saison prochaine. Les dirigeants parisiens offriraient cependant un salaire inférieur à la dernière sollicitation de leurs homologues mancuniens qui ne semblent pas contre conserver leur joueur. Pour l’heure, aucune réponse n’a été donné par le joueur ou son entourage et le média spécialisé évoque que ‘La Pioche’ pourrait même privilégier un retour en Italie à la Juventus. Autre info, la piste menant au Real Madrid paraît désormais de plus en plus loin. Actuellement, le Français touche près de 18 millions d’euros par saison en Angleterre…