C’est terminé entre l’Olympique de Marseille et son défenseur central Alvaro Gonzalez. Le club de Ligue 1 va résilier le contrat de son joueur dans les prochains jours et Frank McCourt va devoir mettre la main à la poche.

Totalement sortie de l’équipe et du groupe de Jorge Sampaoli depuis quelques semaines, Alvaro Gonzalez va définitivement quitter la cité phocéenne. Ce matin, ‘Foot mercato’ a révélé que les deux parties ont trouvé un accord pour une prochaine résiliation de contrat. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024 et prolongé en mai dernier par la direction, l’ancien joueur de Villarreal ne partira pas sans rien et il devrait même toucher un gros chèque. « Les montants de l’opération n’ont pas filtré, mais Marseille va lâcher un très gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine », précise FM. Sampaoli devra donc terminer la saison avec quatre solutions en défense centrale, William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres et Boubacar Kamara.