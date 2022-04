L’ancien champion des Masters a été impressionné par la condition physique de Tiger et l’état de son jeu après avoir joué avec lui lundi.

Tiger Woods est retourné à Augusta National pour jouer un parcours d’entraînement de neuf trous lundi avec l’ancien champion Masters, Fred Couples, et le numéro 7 mondial Justin Thomas. Au cours des mois précédant le tournoi, Woods est resté timide quant à un éventuel retour, mais ses récentes visites à Augusta ont impressionné beaucoup de monde par sa condition physique et l’état de son jeu – y compris Couples. Après le tour, l’ancien champion des Masters a déclaré : « Frapper comme ça, maintenant il ne reste plus qu’à marcher. S’il peut se promener ici en 72 trous, il va se battre. Il est trop bon. Il est trop bon. » L’homme de 62 ans poursuit : « Ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’il l’a bombardé pour un coup. Je sais que JT n’est pas le plus long frappeur du Tour, mais je sais qu’il est sacrément long. Il était avec lui en train de la bombarder. »

Alors que Woods a déjà déclaré que sa décision de participer ou non à la compétition jeudi sera prise à l’heure du jeu, Couples est presque sûr qu’il sera sur le terrain : « Il fait tout cela pour jouer, ce qui est impressionnant en soi, parce que je vous le dis, vous marchez, vous suivez les joueurs. C’est brutal de marcher, et de traverser ce qu’il a traversé, quoi qu’il en soit, il y a 14 mois, pour jouer aujourd’hui ? J’espère que tout va continuer mardi et mercredi et je suis sûr qu’il va jouer jeudi. Woods a été accueilli sur chaque tee avec des acclamations audibles et une présence comparable à celle d’un dimanche après-midi, comme s’il était en lice. Les personnes présentes sur le terrain se sont émerveillées de son jeu et ont rapporté qu’il jouait des coups d’approche et des coups roulés à différents endroits du trou, signe qu’il a l’intention de rester dans le tournoi. Le quintuple champion des Masters a été rejoint par son caddie, Joe LaCava, qui était sur le sac de Couples lors de sa victoire aux Masters en 1992. LaCava avait déjà déclaré qu’il « aimait l’allure de son gars ».