La Suède n’ira pas au Qatar. La sélection s’est en effet inclinée ce mardi soir en Pologne, en finale des barrages de la Coupe du monde 2022, sur le score de 0-2. Mais cette défaite ne remet pas en cause l’avenir de la star suédoise Zlatan Ibrahimovic.

« Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai. Je veux faire ça le plus longtemps possible. L’élimination ne change pas mes plans, la seule chose qui compte c’est la forme et la santé. C’est vrai pour la Suède comme pour Milan », a déclaré Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse.

L’ex du PSG âgé de 40 ans devrait donc continuer de jouer en club et en sélection nationale, pour le plus grands plaisirs des supporters suédois.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !