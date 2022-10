Le coach olympien commence à perdre patience face aux critiques incessante à son encontre.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Strasbourg demain soir (21h) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Igor Tudor a évoqué les critiques à son égard.

« Ca fait partie du foot. Quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls. Ca ne changera pas. Les deux derniers matchs qu’on a perdus étaient nos meilleures prestations depuis deux mois. Je ne vais pas changer ma façon de coacher. Dans le foot, le coach doit juste se concentrer sur les prestations. Parfois, ça ne suffit pas pour obtenir des résultats positifs. On a plus couru sur les derniers matchs. On est plus forts, plus intenses. Je respecte votre travail de journaliste et je sais que quand les résultats ne sont pas là, on essaye de trouver les coupables et les raisons du problèmes, mais un entraîneur doit trouver les réponses concrètes. »