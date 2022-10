Paulo Fonseca pense avoir trouvé les mots justes pour remobiliser ses troupes avant la Coupe du monde au Qatar.

De passage en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc de la 13e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC (dimanche à 20h45), Paulo Fonseca a évoqué sa nouvelle approche avant la trêve internationale.

« Les joueurs l’ont compris après le match à Lorient (1-2) : nous devions changer quelque chose dans notre organisation défensive. On l’a fait et les résultats sont là (3 victoires d’affilée). Tout le monde a compris que pour gagner, nous devions avoir cette attitude, ce caractère sur le terrain. Mais si le match de Monaco était magnifique, on doit continuer à s’améliorer, il y a beaucoup de choses où nous pouvons le faire. Nous n’avons pas fait un match parfait, on a gagné, on a montré du caractère, de l’ambition, mais il y a plein de choses qui ne m’ont pas plu. On doit continuer à travailler. J’ai proposé quelque chose aux joueurs pour les quatre derniers matches, ils ont accepté le challenge avec plaisir, on va voir si on aura plus de vacances. Cela dépendra du nombre de points qu’on va obtenir d’ici à la trêve. »