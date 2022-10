Mais pourquoi donc se casser le dos pendant 5 ans à faire de la compta ou du droit quand on peut juste postuler en tant que mascotte NBA ?

Et si vous on disait que Rocky le Puma, la mascotte des Denver Nuggets touchait 400 000 dollars de plus que la joueuse WBNA la mieux payée ? Etonnant hein ? Le gros chat jaune se fait pourtant des coussinets en or : 625 000 dollars par an, pas dégeu. Même si le salaire moyen d’une mascotte NBA ne s’élève « qu’a » 60 000 dollars annuels, certaines touchent 600 000$/an (Hary the Hawk) ou bien encore 400 000$ (Penny the Bull). On le sait, la NBA est un show monumental qui a besoin de divertir un public toujours plus large. Un club sans une mascotte qui va claquer un dunk en salto avant grâce à un trampoline, c’est un mauvais club. Fun fact : il existe un trophée de meilleure mascotte de l’année (c’est pas une blague) et c’est Chuck the Condor, mascotte des Clippers qui est détentrice du titre.