Pablo Mari a donné des nouvelles concernant son état de santé après avoir reçu un coup de couteau.

Agressé à coup de couteau ce jeudi dans un centre commercial de Milan, Pablo Mari (29 ans) a donné des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. « Après le moment difficile que nous avons vécu hier, ma famille et moi souhaitons vous dire que nous allons heureusement tous bien malgré les circonstances, et voulons vous remercier pour tous les messages de soutien et d’affection que nous recevons. De plus, nous voulons adresser nos condoléances et toute notre force à la famille et aux amis de la personne décédée, et nous souhaitons sincèrement que toutes les personnes blessées se rétablissent le plus rapidement possible », a écrit le joueur prêté par Arsenal à Monza sur Twitter.

Opéré avec succès du dos, le défenseur espagnol devrait manquer 2 à 3 mois de compétition. Pour rappel, un homme de 45 ans a sauvagement attaqué plusieurs passants, dont le footballeur et sa famille, hier à Milan. Un coup de sang qui a coûté la vie à une personne et blessé cinq individus.