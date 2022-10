Couple idolâtré aux USA depuis 2006, Tom Brady et Gisele Bündchen se sont officiellement séparés.

Véritable idole de l’autre côté de l’Atlantique, Tom Brady s’est séparé de Gisele Bündchen, la top-modèle brésilienne. Les deux stars, parents de deux enfants, ont annoncé ce vendredi leur divorce, mettant un terme à des semaines de rumeurs sur leur séparation.

« Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage. Nous sommes parvenus à cette décision à l’amiable et avec de la reconnaissance pour le temps que nous avons passé ensemble », a écrit sur Instagram Brady.

« La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes éloignés l’un de l’autre et bien qu’il soit difficile de vivre une chose pareille, je me sens heureuse du temps que nous avons eu ensemble et ne souhaite que le meilleur à Tom », a expliqué de son côté Bündchen, 42 ans.