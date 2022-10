De retour en forme à Lyon, Moussa Dembélé a toujours un petit espoir de disputer le Mondial.

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, qui sera disponible en intégralité dimanche soir avant le choc OL-LOSC, Moussa Dembélé a évoqué la possibilité d’être appelé pour la première fois avec l’équipe de France. Un message direct à Didier Deschamps, qui dévoilera le 9 novembre prochain sa liste pour la Coupe du monde au Qatar.

« Je connais mes qualités, donc j’y crois. Cela passe par des performances en club, je vais essayer de tout donner pour me donner la chance d’espérer, mais je suis conscient que ce ne sera pas si facile que cela. Mon rêve reste de remporter une Ligue des Champions et une Coupe du monde, ce sont deux trophées qui font rêver. Et continuer à marquer des buts, même à 40 ans. »