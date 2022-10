En manque de temps de jeu depuis quelques semaines, Harry Maguire va pouvoir profiter de la blessure de Varane pour « montrer le joueur qu’il est ».

Dans une interview accordée cette semaine au site Betfair, Patrice Evra en a profité pour évoquer la situation de Manchester United et de son capitaine Harry Maguire. Convaincu par les qualités défensives de l’Anglais, Evra estime que la blessure de Raphaël Varane arrive à pic pour permettre à Maguire de retrouver sa place de titulaire dans le onze d’Erik ten Hag. Pas certain que le coach des Red Devils soit du même avis…

« C’est une énorme opportunité pour Harry Maguire. L’équipe se porte bien, et je pense que grâce à cela, son intégration sera plus facile. Je ne sais pas si Ten Hag lui rendra le brassard, parce que cela n’aide pas Harry. Et quand les fans ou les autres personnes le voient avec le brassard, les choses sont déjà négatives. J’ai parlé à Harry et lui ai dit de ne pas abandonner. Car il doit retrouver sa confiance. C’est l’occasion idéale pour lui de nous montrer le joueur qu’il est »