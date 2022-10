Ce samedi à 21 h, la 13e journée de Ligue 1 nous offre l’affiche opposant le Racing Club de Strasbourg à l’Olympique de Marseille. Découvrez les compositions probables des deux formations.

Après trois défaites de suite en Ligue 1, l’Olympique de Marseille est désormais 5e et aura à cœur de relever la tête en championnat. Pour ce faire, les hommes de Tudor seront en feu pour le déplacement à la Meinau. Cependant, le tacticien Croate sera contraint d’un peu faire tourner de sorte à reposer ses « stars » avant le match crucial face à Tottenham en Ligue des champions. Eric Bailly est encore incertain pour la rencontre.

Pour Strasbourg, la situation est encore pire. En effet, les Strasbourgeois sont 16e au classement avec 9 points au compteur après 12 journées de championnat. Ainsi, les Alsaciens, à domicile, seront particulièrement déterminés pour venir à bout des Marseillais. Cependant, Julien Stéphan ne pourra pas compter sur Fila et Kandil. De plus, Djiku et Ajorque sont incertains.

Compositions probables :

Strasbourg : Sels – Perrin, Nyamsi, Le Marchand – Dagba, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Delaine – Gameiro, Diallo

OM : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Kaboré, Veretout, Guendouzi, Tavares – Ünder, Payet – Suarez