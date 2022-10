Après la victoire du jour de Cologne face au Slovacko, l’OGC Nice a besoin d’un petit point pour se qualifier au prochain tour de la Ligue Europa Conférence.

Interrompu hier soir au bout de 7 minutes de jeu à cause d’un épais brouillard, le match de Ligue Europa Conférence entre le Slovacko et Cologne a finalement eu lieu ce vendredi après-midi. Grâce à un but en fin de match signé Ondrej Duda (82′ sur penalty), ce sont les Allemands qui ont empoché les trois points.

Un résultat ne fait pas les affaires de l’OCG Nice, assuré de se qualifier en cas de défaite de Cologne. L’équipe de Lucien Favre jouera donc sa qualification pour le tour suivant lors de la dernière journée, face à ce même club allemand. Premier du groupe après sa victoire contre le Partizan Belgrade (2-1), le Gym n’a besoin que d’un nul pour se qualifier et sera assuré de terminer à la première place en cas de victoire.