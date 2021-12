À cause d’une énième bourde de l’UEFA, le tirage des barrages de la Ligue Europa Conférence est également remis en question.

L’UEFA a fait très fort ce lundi. Obligée de refaire complètement le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions – au grand désarroi du Real Madrid – à cause d’un problème technique, l’instance européenne pourrait bien se retrouver dans la même impasse concernant le tirage des barrages de la Ligue Europa Conférence. La faute au match entre Tottenham et Rennes, reporté à cause de la pandémie de Covid-19, et pour lequel l’UEFA n’a pas encore pris de décision.

Pour faire simple le club danois des Randers, qui a hérité de Leicester en barrages, pourrait faire appel en cas de victoire sur tapis vert des Bretons face aux Spurs. Un résultat qui offrirait ainsi la deuxième place du groupe G au Vitesse Arnhem. Sauf que lundi, la boule « Vitesse ou Tottenham », n’avait pas été incluse dans le bol des adversaires potentiels de Leicester. Un boulette pourrait totalement bouleverser le tirage, où l’Olympique de Marseille s’est retrouvé opposé aux azéris de Qarabag.