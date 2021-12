Frustré par l’issue du deuxième tirage au sort, le Real Madrid règle ses comptes avec l’UEFA.

D’abord placé face à Benfica lors du premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid devra finalement croiser la route du Paris Saint-Germain après que l’UEFA ait annoncé un nouveau tirage au sort intégral. De quoi faire enrager les dirigeants madrilènes, qui estiment avoir largement perdu aux changes. Si le club Merengue est resté discret sur les réseaux sociaux, il serait véritablement indigné par cette décision de voir « tout le tirage au sort complet se tenir à nouveau, et pas seulement à partir de Real Madrid-Benfica ». « Il s’agit d’une altération (du tirage, ndlr) aussi flagrante que celle qui s’est produite plus tôt », auraient expliqué les dirigeants madrilènes à la presse espagnole.

Les dirigeants se seraient même « tournés vers l’UEFA pour expliquer leur point de vue ». Le dossier n’est pas clos et le Real Madrid devrait prendre officiellement la parole ce lundi à 17h au cours d’une conférence de presse d’urgence. Affaire à suivre…