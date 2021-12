Souvent contesté, Jorge Sampaoli peut s’appuyer sur une statistique qui en dit long.

Arrivé en début d’année sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli ne laisse personne indifférent en Ligue 1. Cette saison, l’Argentin est en train de réussir son pari puisque les Phocéens sont actuellement 2e du championnat et toujours en course en Europe après avoir été reversé en Ligue Europa Conférence. De quoi régaler les supporters, qui ont devant eux l’un des entraîneurs les plus efficaces de l’histoire du club.

En effet, l’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili possède la meilleure moyenne de points par match en compétition officielle pour un coach de l’OM au 21e siècle, avec 1,76 point par match d’après Stats Foot. De quoi rassurer Pablo Longoria, qui a lui aussi réussit son pari en embauchant Jorge Sampaoli.