🎙Ruben Amorim sur Sarabia: "Le Sporting et le #PSG jouent différemment. Notre équipe court beaucoup et les ailiers défendent énormément. Sarabia est venu avec un style de jeu différent mais il s'est bien intégré. Il est humble et va de mieux en mieux." #SportingCP