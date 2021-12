Vendredi à 21h le MHR doit recevoir le Leinster en ouverture de la 2e journée de Champions Cup, mais le maintien de la rencontre est incertain à cause de cas de Covid-19 au sein des deux effectifs.

« Suite à la série de tests effectuée ce lundi 13 décembre, le Montpellier Hérault Rugby officialise un nouveau cas positif à la Covid-19 au sein du

groupe. Il s’agit du cinquième cas de contamination détecté sur une période de 7 jours dans l’effectif héraultais, ce qui impacte considérablement la préparation du match face au Leinster« , précise Montpellier dans un communiqué ce mardi. Suite à la 1e journée de Champions Cup, le week-end dernier face à Exeter, deux joueurs et deux membres du MHR avaient été testés positifs au Covid-19 et placés en isolement.

La province irlandaise du Leinster a elle aussi déclaré avoir des cas positifs au sein de son effectif sans préciser le nombre exact. Les concernés ont été placés à l’isolement. « Les autres membres de l’équipe de Leinster Rugby s’entraîneront aujourd’hui et continueront à effectuer des tests quotidiens et à prendre toutes les précautions nécessaires avant le match« , ajoute le Leinster. Si l’une des équipes ne peut être en mesure de disputer cette rencontre, elle sera déclarée forfait comme l’ont été lors de la 1e journée les Scarlets face à Bristol. Pour éviter un forfait, l’EPCR a autorisé début décembre « tous les clubs participants (à) compléter leur effectif avec un nombre illimité de joueurs non déjà inscrits précédemment« .