… l’Atlético Madrid. Champion d’Espagne en titre, le club madrilène se met à rêver plus grand et veut frapper un grand coup sur le prochain marché estival. Pep Guardiola et Manchester City pourrait laisser filer Bernardo Silva qui plaît beaucoup à Diego Simeone.

L’Atlético Madrid ne veut pas se satisfaire d’un titre de Champion d’Espagne et veut désormais laisser place aux ambitions avec notamment de nouvelles épopées européennes. Pour ce faire, Diego Simeone souhaiterait attirer Bernardo Silva. Le Portugais plaît à l’entraîneur argentin depuis déjà plusieurs saisons et l’Atlético ne veut pas manquer l’opportunité de le signer.

Selon le Daily Telegraph, Pep Guardiola pourrait bien laisser partir son milieu offensif de 26 ans qui a réalisé une saison 20/21 plus neutre qu’à l’accoutumée, (5 buts et 9 passes décisives en 45 rencontres disputées). Avare de renforts, Manchester City lorgne sur Jack Grealish et Harry Kane. Deux pistes très coûteuses qui forcent la main aux Citizens qui impérativement dégraisser. Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus et donc Bernardo Silva sont les possibles fusibles qu’a à sa disposition le technicien espagnol.

Une occasion en or que les Colchoneros ne veulent pas laisser passer surtout qu’ils entretiennent d’excellentes relations avec Jorge Mendes, l’agent du SkyBlues, ce qui pourrait faciliter les négociations. Le Portugais est lié à Manchester City jusqu’en 2025 et est estimé à 70 millions d’euros par Transfermarkt.