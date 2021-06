Le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans depuis moins d’un mois et issu des qualifications, s’est invité au troisième tour de Roland-Garros en étouffant le Géorgien Nikoloz Basilashvili (31e) 6-4, 6-2, 6-4 en moins de deux heures jeudi.

Alcaraz était devenu lundi le plus jeune Espagnol à gagner un match sur la terre battue parisienne dans l’ère Open, et le plus jeune joueur à y parvenir depuis Novak Djokovic en 2005. En franchissant le tour suivant, tous muscles dehors et transpirant de détermination, il est cette fois devenu le plus jeune à se hisser au troisième tour de Roland-Garros depuis l’Ukrainien Andrei Medvedev en 1992, et le plus jeune en Grand Chelem depuis Rafael Nadal à l’Open d’Australie 2004. Basilashvili, manifestement pas dans son assiette, a fait appel au médecin à quelques jeux de la fin de la rencontre, sans que ça en change l’issue.

Alcaraz, entré dans le top 100 il y a une dizaine de jours (il est précisément 97e), affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff (42e) pour une place en huitièmes de finale.