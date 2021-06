Raheem Sterling est sur la liste des transferts de Manchester City. L’Anglais a perdu sa place dans le onze de départ suite à l’éclosion de Phil Foden et est désormais un indésirable. Arsenal et Tottenham tiennent la corde.

Raheem Sterling est en tête de liste des joueurs que Manchester City est prêt à céder cet été, alors que Pep Guardiola veut former l’effectif parfait pour enfin remporter la Ligue des Champions. Les tenants du titre en Premier League prévoient d’affiner leur équipe pendant le prochain marché des transferts. Un attaquant de classe mondial est notamment la priorité de Manchester City qui vise Harry Kane. Pour s’adjuger les services du buteur des Spurs un échange avec Sterling mais aussi Gabriel Jesus est évoqué. Une opération XXL difficile à mettre en place mais qui pourrait bien voir le jour.

Sterling a perdu sa place dans le onze de départ de Pep Guardiola à la fin de la saison dernière et City serait prêt à écouter toute offre viable pour le joueur de 26 ans. L’Anglais a disputé 31 rencontres en Premier League pour 10 buts et 5 passes décisives. De nombreuses entrées en cours de jeu qui n’ont pas satisfait le board de Manchester City. Selon The Sun, Arsenal s’intéresse de près à Sterling. L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a travaillé avec lui lorsqu’il était adjoint à City et souhaiterait profiter de ce statut d’indésirable pour étoffer son effectif. Des négociations auraient même déjà lieu entre les différentes parties prenantes. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont un intérêt exprimé de longue date.

A 26 ans, Raheem Sterling vit un tournant dans sa carrière alors que Manchester City cherche désespérément à lui trouver un point de chute.