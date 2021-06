Steven Jovetic, 31 ans, n’a pas prolongé son contrat à l’AS Monaco. Le directeur sportif du club, Paul Mitchell explique les raison de ce départ dans l’Equipe du jour.

L’attaquant Steven Jovetic a joué 29 matchs de Ligue 1 cette saison pour 6 buts marqués. En fin de contrat à l’issue de la saison n’a pas été prolongé par le club de la Principauté qui jouera les barrages de la Ligue des Champions au mois d’août prochain. Paul Mitchell, directeur sportif, explique ce choix dans les colonnes de l’Equipe : « La façon dont on joue, ce que ça demande physiquement et mentalement, est plus adaptée aux jeunes. Mais comme on l’a vu avec Kevin Volland, on a aussi besoin d’ajouter à notre groupe des éléments expérimentés pour être sûrs de garder de la consistance dans la performance. Stevan a eu un gros impact cette saison mais il a 31 ans, Kevin 28, Wissam Ben Yedder, 30 ans, on avait besoin d’un autre profil pour équilibrer. »