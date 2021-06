Villeurbanne est le nouveau leader du Championnat de France de basket après les défaites de Monaco à Roanne (84-78) et de Dijon à Bourg-en-Bresse (89-84) jeudi.

L’ASVEL, qui avait remporté son douzième match d’affilée mercredi contre Cholet, dépasse au pourcentage de victoires les Monégasques (79,3 contre 78,6) et les Dijonnais. Les trois équipes n’ont toutefois pas joué le même nombre de matches (30 pour Dijon, 29 pour Villeurbanne et 28 pour Monaco). Alors que les joueurs de Tony Parker (23 succès) appuient sur l’accélérateur, leurs rivaux calent à l’approche de la fin de la saison régulière. La Roca Team et la JDA ont subi chacune leur deuxième revers d’affilée.

Battu à Châlons-Reims mardi, Monaco menait pourtant de 11 points à Roanne à 6 min 30 sec de la fin avant de s’effondrer, encaissant un 18-0 en moins de 5 min. La Chorale, avant-dernière du classement, entretient ses espoirs de maintien, même si Chalon-sur-Saône, qui la précède, a également gagné face à Châlons-Reims (94-91). Le jeune meneur français Sylvain Francisco a été le meilleur joueur de Roanne (18 points). Dijon a toujours couru après le score à Bourg-en-Bresse où l’ailier serbe Danilo Andjusic a réussi un festival à trois points (7 sur 9 pour un total de 28 points).

Alors qu’il reste aux clubs entre quatre et six matches à jouer dans une saison régulière très perturbée par la pandémie, la Ligue a décidé que le titre se jouerait après des quarts de finale suivis d’un Final Four. Le Mans, vainqueur à Strasbourg (88-83) avec 24 points de l’ailier américain Vitto Brown, a rejoint Limoges, qui s’est incliné à Pau-Orthez (78-70), à la huitième place, la dernière qualificative pour cette phase finale.