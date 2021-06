D’après les informations du Mundo Deportivo, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay devraient arriver à Barcelone la semaine prochaine.

Le FC Barcelone ne chôme pas. Après les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia, tous deux libérés de leurs contrats avec Manchester City, ainsi que celle du Brésilien Emerson Royal, acheté 9 millions d’euros au Betis Séville, deux autres stars seraient sur le point de débarquer en Catalogne. Sauf retournement de situation, les deux priorités de Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, devraient arriver au Barça dans les prochains jours selon le Mundo Deportivo.

Le premier est tout proche d’un accord, même si quelques détails doivent encore être réglés concernant son salaire chez les Blaugrana. Les agents de Wijnaldum étaient déjà mardi et jeudi de la semaine dernière dans les bureaux du Camp Nou pour négocier avec Joan Laporta et tout porte à croire que l’officialisation sera annoncée la semaine prochaine. À 30 ans, Wijnaldum quitte Liverpool, où il a passé les cinq dernières saisons, et se prépare à disputer l’Euro 2020 cet été sous les ordres de Frank de Boer. Depuis Lagos, dans l’Algarve au Portugal, il garde un œil sur son téléphone tout en poursuivant son camp d’entraînement avec les Pays-Bas.

Il y a notamment retrouvé son coéquipier en sélection, et bientôt en club, Memphis Depay. Après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, le joueur de 27 ans a pris le temps d’analyser les offres mais celle du Barça semble toujours avoir une longueur d’avance, même si elle reste inférieure financièrement à celles de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain. Cependant, l’idée de retrouver son ancien sélectionneur Ronald Koeman – qui a été maintenu une saison supplémentaire sur le banc du Barça – semble avoir fait pencher la balance. Une opportunité en or pour le club espagnol, qui s’offrirait gratuitement le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (20 buts) et le meilleur passeur (12 passes décisives).