Pour Julien Fournier, l’OM a réalisé un très gros coup en recrutant Matthieu Louis-Jean comme nouveau responsable de la cellule de recrutement du club.

Déjà très actif sur le marché des transferts depuis la fin de la saison, l’Olympique de Marseille s’est également renforcé en interne avec le recrutement Matthieu Louis-Jean au poste de responsable de la cellule de recrutement du club, libre depuis la promotion de David Friio en tant que directeur technique du club. Réputé dans le métier, l’ancien de l’OGC Nice et de Manchester United est un spécialiste pour dénicher les futurs talents, comme l’explique son ancien collègue Julien Fournier, dans un entretien accordé à La Provence.

« Il est très tourné vers les jeunes joueurs, il a fait ça pendant très longtemps pour des clubs anglais. Il a une vraie expertise sur la détection de jeunes potentiels. Pour moi, il fait partie des gens sérieux et crédibles dans ce métier. C’est un métier compliqué, fait de frustrations. Tu peux flasher sur dix joueurs, et il peut y en avoir neuf qui ne veulent pas venir et le dixième qui n’est pas faisable financièrement… Il faut être patient, travailleur, humble et discret. Et il a toutes ces qualité ! »