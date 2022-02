Coach du FC Metz, Frédéric Antonetti est revenu sur le match ce dimanche soir en Ligue 1 et la défaite de justesse face à l’OM. Il a tout de même quelques regrets.

Face aux médias après la rencontre, Frédéric Antonetti a analysé la prestation de ses joueurs. L’entraîneur des Grenats a regretté que la réussite continue de fuir le club lorrain, 19e du classement avec 20 points. « C’est à l’image de notre saison. On arrive à se mettre au niveau de l’adversaire. On a notre chance mais on ne l’a saisi pas. On a perdu un point. Le nul aurait été mérité sur l’ensemble du match. La réussite nous tourne le dos. On a toujours la possibilité de se maintenir à 14 journées de la fin. Le classement est très serré. J’ai une équipe compétitive malgré les absences. On en serait pas là si j’avais cette équipe compétitive tout au long de la saison. Il faut cravacher et être forts mentalement, ne pas se décourager. Il y a des satisfactions. »