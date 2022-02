Comme tous les lundi, la WTA dévoile le classement mondial actualisé après les résultats dans les tournoi du week-end. Ashleigh Barty reste la numéro un mondiale avec 8330 points.

La grande gagnante de cette semaine se nomme Anett Kontaveit qui grimpe désormais à la 6e place du classement WTA après sa victoire dans le tournoi de Saint-Pétersbourg. L’Estonienne s’offre le top 6 derrière la Bélarusse Aryna Sabalenka, les Tchèques Barbora Krejcíková et Karolína Plísková ainsi que l’Espagnole Paula Badosa derrière Barty toujours en tête. Si Ons Jabeur ferme la marche du top 10, Maria Sakkari et Iga Swiatek régressent aux 8 et 9e rang. Alizé Cornet, la numéro un française se positionne au 37e rang.

Classement WTA après les matches disputés dimanche :

1. Ashleigh Barty (AUS) 8330 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 5698

3. Barbora Krejcíková (CZE) 5533

4. Karolína Plísková (CZE) 4452

5. Paula Badosa (ESP) 4429

6. Anett Kontaveit (EST) 4241 (+3)

7. Garbiñe Muguruza (ESP) 4195 (-1)

8. Maria Sakkari (GRE) 4191 (-1)

9. Iga Swiatek (POL) 3986 (-1)

10. Ons Jabeur (TUN) 3070

11. Danielle Collins (USA) 2971

12. Emma Raducanu (GBR) 2664 (+1)

13. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2583 (+1)

14. Jessica Pegula (USA) 2474 (+2)

15. Elina Svitolina (UKR) 2472

16. Elena Rybakina (KAZ) 2455 (-4)

17. Victoria Azarenka (BLR) 2396

18. Angelique Kerber (GER) 2287

19. Leylah Fernandez (CAN) 2249

20. Cori Gauff (USA) 2231