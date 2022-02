Pierre Ménès est revenu sur le match de Ligue 1 hier soir face au FC Metz. Même si Marseille s’est imposée, il a été déçu par le visage proposé face aux Grenats.

« Je vais m’attirer les foudres de mes amis marseillais mais je n’ai pas aimé le match de l’OM. Tu marques un but chanceux sur un coup de pied arrêté, avec Bakambu qui reprend une tête freinée de Saliba et derrière, tu arrêtes un peu de jouer et tu laisses les Messins s’enhardir. Des Lorrains qui n’ont pas fait un si mauvais match, d’ailleurs. Ce n’est pas la première fois que je vois ça cette saison, j’ai l’impression que les Olympiens ne savent plus où ils jouent dans cette espèce de bordel organisé – ou désorganisé. Alors évidemment, le talent des joueurs leur permet de faire la différence, avec cette tête de Kolasinac qui atterrit sur la poitrine de Milik qui enchaîne avec un beau retourné de buteur. Mais j’attends autre chose d’une équipe classée 2e de Ligue 1. » A confié l’ancien journaliste de « Canal+. »