Jeune espoir de l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret éblouit ses supporters. Titulaire indiscutable du système de Peter Bosz, le pure produit du centre de formation lyonnais n’est pourtant pas certain de ce que lui réserve l’avenir…

Club emblématique de l’élite du football français, l’Olympique Lyonnais peut se targuer d’avoir l’un des meilleurs centres de formation français. Chaque saison, plusieurs joueurs qui en sont issus s’intègrent dans l’effectif rhodanien et offre de nouvelles possibilités au technicien en place. Un processus à l’origine de l’éclosion de Maxence Caqueret. Depuis son arrivée dans le monde footballistique professionnel, la jeune pousse lyonnaise de 21 ans est un titulaire indiscutable. Sous les ordres de Peter Bosz, le milieu de terrain a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Une régularité impressionnante qui ne lui assure pourtant pas un avenir chez les Gones. Le Français l’annonce lui-même, il ne sait pas ce que son avenir lui réserve.

« Je ne suis pas sûr d’être lyonnais la saison prochaine, car on sait que le football ça va vite et on ne sait pas de quoi est fait demain. J’aimerais rester à Lyon. Il y a des discussions entamées avec mon entourage et le club, il n’y a pas encore d’accord, mais voilà. On verra où cela va nous mener« , a lancé Maxence Caqueret au micro de Canal+. Des déclarations qui peuvent jeter le doute sur son avenir et sur les intentions de ses dirigeants.