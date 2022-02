Loin du podium avant la fin de l’année 2021, l’OL de Peter Bosz était au bord du gouffre. Menacé le technicien allemand a redoré son blason et peut aujourd’hui compter sur le soutien indéfectible de sa direction.

Vaincu puis vainqueur, l’Olympique Lyonnais ne cesse de nous surprendre en alternant, semaine après semaine, le meilleur comme le pire. A l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1, les hommes de Peter Bosz ont frappé un grand coup en s’imposant face à l’OGC Nice, pourtant solidement installé sur le podium du championnat. Une belle performance qui appuie l’irrégularité qu’affiche l’OL au fil des semaines. Un manque de constance reproché par Thierry Henry que fustige Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais se montre satisfait et conforte la position de Peter Bosz à la tête des Gones.

« Il faut tempérer tout cela. L’OL reste en course pour le podium. Sur 2022, l’OL est dans les temps avec 10 points en cinq matchs (victoires contre le PSG, l’OM, Monaco, Nice). Avec beaucoup d’absents, malades, de joueurs à la CAN ou en sélection, blessés. Le coach n’a pas été en danger. On soutiendra l’équipe jusqu’au bout en Ligue 1 et en Ligue Europa ! » a lancé Jean-Michel Aulas sur Twitter pour défendre sa formation des critiques de Thierry Henry.