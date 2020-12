Depuis 19h heure française hier soir, Charlie Dalin met sa course entre parenthèse pour prendre le temps d’inspecter son Imoca APIVIA. Après avoir entendu un bruit important à bord, il avait été fortement ralenti dans sa progression alors qu’il se trouvait en tête de flotte.

Ses premières constatations faites alors de nuit, indiquaient que le système de foil bâbord était endommagé sans qu’aucune voie d’eau ne soit constatée par ailleurs. Plus précisément, l’avarie observée ne semble pas liée à un choc avec un OFNI car le foil bâbord est intègre. Elle concerne sa cale basse (point d’appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) qui est endommagée. Charlie s’est donc d’abord concentré sur la fixation du foil en question pour sécuriser le puits.

Une cellule de crise, composée entre autres de trois membres du team technique Apivia Voile, Antoine Carraz, Antoine Gautier et François Gabart, s’est ensuite organisée à Concarneau, en liaison directe avec Charlie Dalin ces dernières heures pour étudier la meilleure solution à mettre en œuvre. Les conditions attendues sur zone ce mardi semblent favorables pour tenter une réparation ces prochaines heures. Charlie a d’ailleurs empanné ce matin pour démarrer la procédure et fait actuellement son possible pour reprendre son Vendée Globe au plus vite.

Communiqué publié par son équipe.