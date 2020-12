Ronaldo a mis en avant la reconversion réussi de Zinedine Zidane. Le Brésilien s’est même interrogé pour savoir quel Zizou était le meilleur, l’entraîneur ou le joueur.

L’année 2020 est sans doute l’une des plus étranges de l’histoire. Pas de public dans les stades ou encore des compétitions remaniés. Et coronavirus oblige, cette année n’aura pas eu de lauréat du Ballon d’Or. Pour compenser, le magazine France Football a constitué un onze de légende. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, Maradona, toutes les plus grandes stars de l’histoire du ballon rond sont là. Mais forcément, dans une équipe, il n’y a pas 500 joueurs, donc il a fallu faire des choix.

Aligné en pointe par les 140 journalistes aillant voté, le Brésilien Ronaldo en a profité pour rendre hommage à l’un des grands oubliés, Zinedine Zidane. « Zizou a été le meilleur joueur avec qui je me suis entraîné et avec qui j’ai joué. » Coéquipiers au Real Madrid, R9 s’est aussi dit impressionné du début de carrière sur le banc de touche du Français. « Le voilà qui devient coach et qui remporte trois Ligues des champions de rang. Alors aujourd’hui, je me demande : qui est le meilleur ? Le Zidane joueur ou le Zidane entraîneur ? Je suis incapable de répondre », a-t-il conclu.