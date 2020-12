Le double champion du monde, Fernando Alonso, présent dans le garage lors du Grand Prix d’Abu Dhabi s’est confié sur son retour dans l’écurie française.

« Je pense que c’est un moment important pour l’écurie, pour le groupe Renault. C’est un nom très important en Formule 1 et dans le sport automobile de façon générale. Bien sûr, nous avons remporté deux championnats ensemble (2005 et 2006), mais beaucoup d’autres succès ont aussi été réalisés avec Renault, notamment avec les moteurs chez Red Bull ou avec Williams. Changer de nom, accueillir Alpine l’an prochain, c’est quelque chose d’important, c’est un grand moment et de passer ce dernier Grand Prix de l’année avec Renault, au vu de ce qu’ils ont réalisé sur ces dernières décennies, c’était très important pour moi », a indiqué le pilote sur Canal+.