Neymar a été blessé lors de la rencontre entre le PSG et l’OL. Une blessure qui a fait sortir du silence son père, Neymar da Silva Sr. Ce dernier a lourdement critiqué les arbitres français sur les réseaux sociaux.

« Jusqu’à quand ? On parle tellement de ça, on se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sévir dès la première (faute) ? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute ? A-t-on besoin d’aller voir le VAR pour savoir que ça mérite une expulsion ? A-t-on besoin du VAR pour comprendre cette faute violente ? Il faut blesser quelqu’un pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent, qui laisse l’autre joueur sans option de défense… Nous n’avons pas pris en compte le fait que Neymar a subi son traditionnel lot de fautes durant tout le match, toujours violentes, et ça alimente ce genre d’attitude et ce type de joueur. Le football sera perdant. JUSQU’A QUAND CE SERA LA FAUTE DE LA VICTIME ??? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui peut protéger (l’arbitre, ndlr)… Quoi faire ? Dieu veille », a indiqué papa Neymar sur les réseaux sociaux.