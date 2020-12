Foncia, partenaire officiel du Racing 92, s’appuie sur une étude commandée à Kantar TNS confirmant le besoin des fans de partager le spectacle sportif pour lancer sa campagne “à domicile”.

Pour 74 % des fans, c’est l’ambiance du stade qui leur manque le plus. L’ambiance du stade est bien au cœur des différences avec l’expérience à domicile. Dans leur salon, les fans de sport mettent en avant la convivialité et la détente pour résumer leur expérience autour du match. D’ailleurs, ils associent la réussite de leur soirée match au confort de leur canapé et à la qualité de l’écran sur lequel ils le regardent. Cependant, pour 74 % des fans, c’est l’ambiance du stade qui leur manque le plus aujourd’hui.



Pour 40 % des Français, les matchs de rugby à domicile sont une bonne opportunité de recevoir des amis

Au stade comme dans leur salon, les fans veulent partager leur passion : 87 % des Français partagent celle pour le foot ou le rugby avec un proche, que ce soit un membre de leur famille, un ami, un collègue ou un voisin. Les retrouvailles entre proches sont d’ailleurs le deuxième manque anticipé par les fans qui ne peuvent plus se rendre au stade, et il est le troisième ingrédient d’une soirée match réussie chez soi. Pour 40 % des Français, les matchs de rugby à domicile sont une bonne opportunité de recevoir des amis et même de partager cette passion avec de nouvelles personnes, pourquoi pas avec leurs voisins ! Ils veulent aussi retrouver la proximité qu’ils avaient avec les joueurs lorsqu’ils pouvaient aller au stade.



Pour 67 % des fans de sport, le digital a été un bon moyen de garder le contact avec leur entourage

Pour plus des deux tiers des fans de sport, en situation de confinement, le digital a été un bon moyen de garder le contact avec leur entourage, de se divertir et de s’informer plus facilement. Ils ont notamment utilisé le digital pour cuisiner plus et mieux, pour améliorer leur intérieur (réaménagement, décoration…) et pour faire plus de sport.

« Chez Foncia, on sait que l’on peut aussi vivre pleinement l’expérience rugby depuis chez soi. C’est pourquoi nous voulons faire de chaque match une expérience qui se joue aussi #àDOMICILE », explique Frédéric Fougerat, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, partenaire du Racing 92 depuis 2015.



Foncia donne rendez-vous le week-end du 9 et 10 janvier 2021, à l’occasion du match à domicile du Racing 92 contre La Rochelle. Deux opérations inédites seront proposées aux fans des Ciel et Blanc avec une livraison de hot-dogs revisités par le chef colombien Juan Arbelaez. Il revisitera l’un des rituels de l’expérience stade, le fameux hot-dog + frites de la mi-temps. Grâce à un jeu-concours, les plus chanceux se feront livrer quelques hot-dogs à domicile, tandis que les autres pourront réaliser la recette dans leur cuisine en suivant les conseils du chef.



La deuxième opération permettra à quelques supporters, sélectionnés en amont du match, de débriefer avec des joueurs et des membres de l’encadrement du Racing 92 en visioconférence pour un échange exclusif.



D’autres opérations surprises seront mises en place tout au long de la saison 2020-2021. Foncia proposera par exemple, en avant-match, des séances de sport à domicile, ou encore des activations visant à mettre le salon des fans aux couleurs des Ciel et Blanc grâce au home staging et à l’upcycling.