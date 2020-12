En tête du Vendée Globe pendant plusieurs jours, Alex Thomson ne sera pas le grand vainqueur de cette édition. Le skipper britannique abandonne la course et vient de rentrer sain et sauf au Cap en Afrique du Sud.

Sept jours après, Alex Thomson est aujourd’hui arrivé à bon port. Victime d’un problème technique il y a quelques jours, il a du naviguer sur le chemin du retour avec seulement un seul safran et précise qu’il est aujourd’hui soulagé. Il s’exprime depuis la ville du Cap en Afrique du Sud.

« Je suis soulagé d’être de retour sur la terre ferme, mais j’ai des émotions très partagées aujourd’hui. Je suis encore dans une phase d’acceptation, et je suis évidemment dévasté que la course se termine ainsi pour nous. Mais, comme je l’ai déjà dit, c’est dans les moments les plus difficiles que nous trouvons notre plus grande force. Maintenant, nous devons nous reprendre et aller de l’avant, et je ne doute pas que nous puissions le faire ensemble, en équipe. Depuis une semaine environ, l’actualité nous a rappelé à quel point cette course est difficile. Je l’ai dit et répété, mais il n’y a pas de défi sportif au monde aussi difficile que le Vendée Globe. En ce moment, j’ai hâte de prendre une douche, de dormir et de rentrer à la maison pour voir ma femme et mes enfants. » A annoncé le skipper de l’équipe Hugo Boss forcément déçu après cet abandon.