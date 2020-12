Titulaire mercredi soir en Ligue des Champions avec Chelsea, Olivier Giroud (34 ans) a rendu une copie plus que parfaite sur le terrain du FC Séville. Auteur d’un quadruplé, l’attaquant de l’Equipe de France a envoyé un message très clair pour l’avenir.

En manque de temps de jeu depuis le début de saison avec les Blues de Chelsea, Giroud a répondu présent et prouve qu’il pourrait être bien plus qu’un joker pour son entraîneur Frank Lampard. Relégué sur le banc derrière Timo Werner et Tammy Abraham, l’ancien grenoblois n’envisage pas de quitter la capitale londonienne pour autant et souhaite rester lors du mercato hivernal.

« Je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c’est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea. Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je suis un homme heureux et je suis fier d’être un joueur de Chelsea. Je pense que si je joue plus qu’en début de saison, j’ai de bonnes chances d’être en forme, et d’être prêt pour l’Euro. » A-t-il confié sur le site officiel du club.

Rappelons que lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France, Didier Deschamps avait passé un message à son attaquant en lui conseillant de trouver du temps de jeu à Chelsea ou ailleurs s’il voulait participer à l’Euro 2020 en juin 2021.