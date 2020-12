Un temps annoncé proche de l’AS Saint-Etienne, Gaël Clichy ne reviendra pas en Ligue 1. Le latéral gauche de 35 ans va découvrir le championnat suisse avec le Servette Genève.

Il y a quelques heures, l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal a signé en faveur de l’actuel dixième et lanterne rouge du championnat de Suisse. L’expérimenté défenseur français s’est engagé ce mercredi en faveur du Servette FC.

« C’est un grand plaisir de signer au Servette FC. C’est un challenge excitant et j’espère pouvoir apporter mon expérience et donner le maximum sur le terrain pour faire progresser le club. Cela fait quelques semaines que je suis avec le groupe qui vit très bien. J’ai hâte de pouvoir porter les couleurs grenat au plus vite ! », a réagi celui qui a paraphé un contrat de 18 mois, soit jusqu’en juin 2022. Coup dur pour les Verts qui étaient proche de convaincre le tricolore de venir renforcer l’effectif de Claude Puel.