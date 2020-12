Avant le déplacement à Montpellier ce samedi soir à partir de 21 heures, Thomas Tuchel a rendu un bel hommage à son capitaine et défenseur central Marquinhos. Il pense que le Brésilien peut aller très loin.

Présent en conférence de presse il y a quelques heures, le technicien allemand est fan de son défenseur central et précise qu’il a tout pour faire une immense carrière.

« Marquinhos est très ouvert et humble, agréable, et honnête. Ça fait toujours plaisir de parler avec lui et d’être son entraîneur. C’est un cadeau car il a tout pour être un des meilleurs joueurs du monde en défense ou en numéro 6 c’est mon avis. C’est un plaisir et je peux observer sa qualité à chaque entraînement. Ce n’est pas le gars qui prend la parole comme Thiago. Il est un peu plus calme, c’est un exemple et un leader. » Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé.