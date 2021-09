La numéro un mondiale australienne Ashleigh Barty a annoncé son forfait pour le prochain WTA 1000 d’Indian Wells qui doit se disputer du 6 au 17 octobre prochain.

Ce lundi soir, l’Australienne a été contrainte de jeter l’éponge et rejoint ainsi Serena Williams et la Japonaise Naomi Osaka sur le banc des forfaits pour le tournoi. Prévue au départ en avril dernier, la compétition a été reporté au mois d’octobre, suite à la pandémie mondiale. Avec ce forfait, Barty fragilise encore un peu plus une saison en demi-teinte avec notamment une élimination au troisième tour du dernier US Open face à l’Américaine Shelby Rogers. Son entraîneur Craig Tyzzer a expliqué récemment que la joueuse avait « besoin de faire une pause. Ce n’est pas facile d’aller jouer ce tournoi au Mexique et d’ensuite revenir en Australie avec deux semaines de quarantaine obligatoire ».