En stand-by depuis plusieurs mois, la Super League revient sur le devant de la scène avec un communiqué publié tard dans la soirée ce lundi. Dans ce dernier l’UEFA annonce qu’elle abandonne les mesures disciplinaires prises à l’encontre des trois clubs ne s’étant pas retirés du projet, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin.

L’UEFA a cédé à la pression mise par le tribunal de commerce de Madrid qui lui avait interdit de sanctionner les membres de la Super League et a abandonné toute poursuite. Une information relayée dans un communiqué officiel publié par l’instance européenne. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, qui sont encore présents dans le projet, ainsi que les autres clubs ayant participé, ne seront plus poursuivis.

« Après la suspension des procédures contre Barcelone, la Juventus et le Real liées à une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA en lien avec la SuperLeague, l’Instance d’appel de l’UEFA a déclaré ce jour la procédure nulle et non avenue. »