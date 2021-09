Rien ne va plus entre Ben Simmons et les Sixers de Philadelphie. Meneur de jeu australien de l’équipe, il ne veut plus revenir dans la franchise et n’était donc pas présent à la reprise ce lundi.

C’est la guerre entre la star australienne et la franchise des Sixers. Désireux de quitter le club depuis plusieurs mois, il a demandé à sa direction de le laisser partir mais Daryl Morey n’est pas en mesure de le trader dans l’immédiat et lui trouver un nouveau point de chute. Et pourtant le temps presse car les franchises NBA ont effectué leur média day ce lundi, alors que le début de la saison approche à grands pas. S’il ne veut plus rester en Pennsylvanie, Simmons doit tout de même revenir en attendant de trouver une solution sous peine de risquer de lourdes sanctions. Sa direction pourrait lui donner une grosse amende mais aussi une suspension sur la durée. Le joueur de 25 ans peut perdre gros dans cette affaire avec environ $300.000 par journée manquée. Affaire à suivre mais selon le journaliste Jonathan Clark, la franchise de l’Est ne laissera pas passé cette attitude.