Ce mardi soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain reçoit le Manchester City de Pep Guardiola dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Après avoir concédé le match nul 1-1 sur la pelouse du Club Bruges, les hommes de Mauricio Pochettino défient le champion d’Angleterre en titre et devront faire un grand match pour l’emporter. D’autant que Robert Pires est sur de lui. Il pense que les visiteurs ont tout ce qu’il faut pour s’imposer ce soir au Parc des Princes. « Je ne pense pas que ce soit comme ça contre Paris, parce que Paris a aussi une très belle équipe et de très bons joueurs. Ils sont prévenus en tout cas car ils ont dû regarder le match de City face à Chelsea. Ce qui est sûr, c’est que Man City a retrouvé ses valeurs sûres avec un vrai collectif. Techniquement et tactiquement, ils sont au point, donc ils peuvent aller faire un coup au Parc des Princes. » A-t-il expliqué dimanche soir sur le plateau du « Canal football club. »