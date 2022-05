L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a annoncé vendredi qu’elle avait suspendu six joueurs espagnols, dont un pour 22 ans, après qu’ils ont été reconnus coupables pénalement d’avoir truqué des matches de tennis.

Marc Fornell Mestres, 40 ans, qui a culminé à la 236e place mondiale, Jorge Marse Vidri, 41, (ancien 562 mondial) et quatre joueurs non classés à l’ATP (Carlos Ortega, Jaime Ortega, Marcos Torralbo et Pedro Bernabe Franco) ont été condamnés par la justice espagnole à deux ans de prison avec sursis pour appartenance à une organisation criminelle, fraude et truquage de matches, ainsi qu’à une amende. A la suite de la décision de la justice, l’ITIA les a tous suspendus pour une durée allant de 7 à 22 ans.

Marc Fornell Mestres a reçu la plus forte sanction avec une suspension de 22 ans et six mois, assortie d’une amende de 250 000 dollars (236 400 euros), dont 200 000 avec sursis. Jorge Marse Vidri a lui écopé d’une suspension de 15 ans et d’une amende de 15 000 dollars, dont 5 000 avec sursis. Quinze ans également de suspension pour Carlos Ortega (amende de 150 000 dollars, dont 140 000 avec sursis), Marcos Torralbo (amende de 100 000 dollars, dont 85 000 avec sursis) et Pedro Bernabe Franco (amende de 100 000 dollars, dont 75 000 avec sursis), tandis que Jaime Ortega est banni du tennis pendant 7 ans et six mois (amende de 100 000 dollars, dont 90 000 avec sursis).

« La conclusion de cette enquête à long terme est un moment important pour le tennis dans sa lutte contre la corruption. Bien que nous ne prenions aucun plaisir à voir six personnes recevoir des condamnations pénales et des suspensions, le message est clair: les matches truqués peuvent entraîner une peine de prison et mettre fin à votre carrière dans le tennis », a indiqué la présidente de l’ITIA, Jennie Price.